عبث أطفال وإسفنجة يتسببان في حريق يحتجز صغيرين ويخنق منقذيْهما بسكاكا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكن ” مدني سكاكا ” ، اليوم الجمعة، من إخماد حريقًا لغرفة بالدورالثاني تَسَبّب في احتجاز طفلين؛ حيث قام شابان بإنقاذهما، ونتج عنه اختناقهم وإصابتهما بحالة هلع.

وكشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه في تمام الساعة (٠٩:٢) من اليوم الجمعة، أبلغنا عن حادث حريق منزل بحي المحمدية، وعلى الفور انتقلت الفِرَق اللازمة للموقع.

وأضاف: ” عند الوصول تَبَيّن أن الحادث عبارة عن حريق بسيط بقطعة إسفنجية داخل غرفة بمدخل أحد الشقق بالدور الثاني، واحتجاز لطفلين داخل الغرفة، وقد قام شابان بإنقاذهما قبل وصول فِرَق الدفاع المدني، ونتج عن الحادث إصابة ٤ أشخاص باختناق هم: الطفلان والشابان اللذيْن قاما بإنقاذهما، وحالة هلع لطفلة، ودخل الجميع المستشفى وخرجوا بصحة جيدة ولله الحمد ” .

هذا وقد قام مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف، العميد محمد القريني، بالاتصال والاطمئنان على صحة الشابين وتقديم شكره لهما على قيامهما بإنقاذ الطفلين.

ويأمل الدفاع المدني من الإخوة المواطنين والمقيمين، متابعة أطفالهم في المنزل، وإبعادهم عن مكامن الخطر فيه، مع تمنياته بالسلامة للجميع.