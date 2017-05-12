الإثنين.. ماكرون يلتقي ميركل في برلين - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أعلن شتيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، أنها ستستقبل يوم الإثنين المقبل، الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون الذي يتولى مهامه الأحد.

وتابع المتحدث الألماني – في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة – أن ” المستشارة سيسرها استقبال الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون في مقر المستشارية بعد ظهر الإثنين ” .

فيما أكدت مصادر مقربة من ماكرون أهمية العلاقات الفرنسية الألمانية لدفع المشروع الاوروبي قدما، مشيرة إلى رغبة العمل المشتركة لدى البلدين في المسائل المتعلقة بالأمن والاقتصاد والاستثمار والحماية الاجتماعية ومكافحة الاغراق وكذلك العمال المعارين.

ومن المقرر أن يشارك ماكرون في مأدبة عشاء رسمية تقيمها ميركل على شرفه، وذلك بعد المباحثات الثنائية بينهما والتي سيليها مؤتمرا صحفيا للتعبير عن موقفيهما بشأن مساعي إصلاح الاتحاد الأوروبي.