جامعة الشمالية تعلن المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن جامعة الحدود الشمالية اليوم الجمعة، ثلاث نقاط تهم المرشحين والمرشحات على الوظائف الإدارية والفنية بما يخص مواعيد ومكان الاختبار التحريري .

وبينت عمادة شؤون الموظفين ردًّا على التساؤلات الخاصة بمكان ووقت الاختبار أن

‏• مكان الإختبارات في عرعر للجميع

‏• فترات الإختبارات مسائية للجميع

‏• أيام الاختبار: الأربعاء الموافق 21-8 والخميس الموافق 22-8 / 1438 هـ

وكانت الجامعة أعلنت يوم أمس أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف الإدارية والفنية والتي أعلنت عنها الجامعة في وقت سابق .

ولمعرفة حالة الطلب يمكن الدخول عبر الرابط التالي :

لمعرفة حالة الطلب هنا .