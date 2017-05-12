 جامعة الشمالية تعلن المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية - صحيفة صدى الالكترونية

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جامعة الشمالية تعلن المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية

جامعة الشمالية تعلن المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية
فاطمة المالكي(صدى):

تعلن جامعة الحدود الشمالية اليوم الجمعة، ثلاث نقاط تهم المرشحين والمرشحات على الوظائف الإدارية والفنية بما يخص مواعيد ومكان الاختبار التحريري .
وبينت عمادة شؤون الموظفين ردًّا على التساؤلات الخاصة بمكان ووقت الاختبار أن
‏• مكان الإختبارات في عرعر للجميع
‏• فترات الإختبارات مسائية للجميع
‏• أيام الاختبار: الأربعاء الموافق 21-8 والخميس الموافق 22-8 / 1438 هـ

وكانت الجامعة أعلنت يوم أمس أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف الإدارية والفنية والتي أعلنت عنها الجامعة في وقت سابق .

ولمعرفة حالة الطلب يمكن الدخول عبر الرابط التالي :

لمعرفة حالة الطلب هنا .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25880 ] نشر منذ 31 دقيقة

خير ان شاء الله …

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة

اللحين نبغى الساعه كم بالضببببط
كاتبين 9-10.5 مساءا
يعني كم ؟؟

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