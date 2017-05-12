جامعة الشمالية تعلن المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية - صحيفة صدى الالكترونية

جامعة الشمالية تعلن المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية
تعلن جامعة الحدود الشمالية اليوم الجمعة، ثلاث نقاط تهم المرشحين والمرشحات على الوظائف الإدارية والفنية بما يخص مواعيد ومكان الاختبار التحريري .
وبينت عمادة شؤون الموظفين ردًّا على التساؤلات الخاصة بمكان ووقت الاختبار أن
• مكان الإختبارات في عرعر للجميع
• فترات الإختبارات مسائية للجميع
• أيام الاختبار: الأربعاء الموافق 21-8 والخميس الموافق 22-8 / 1438 هـ
وكانت الجامعة أعلنت يوم أمس أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف الإدارية والفنية والتي أعلنت عنها الجامعة في وقت سابق .
ولمعرفة حالة الطلب يمكن الدخول عبر الرابط التالي :
لمعرفة حالة الطلب هنا .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25880 ] نشر منذ 31 دقيقة
خير ان شاء الله …
مجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
اللحين نبغى الساعه كم بالضببببط
كاتبين 9-10.5 مساءا
يعني كم ؟؟