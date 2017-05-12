بدء اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية في المغرب - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

بدأ اليوم الجمعة، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في الدار البيضاء بالمغرب، ولمدة يومين برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري.

يشارك في الاجتماع كل من وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية، ووزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر.

ويناقش الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس وتقرير إنجازات المنظمة لعام 2016، والحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة.

كما تتم -خلال الاجتماع- مناقشة تقرير الفريق المتخصص من الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي حول مراجعة التعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة ومراجعة الهيكل التنظيمي المقترح للمنظمة وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة.

ومن المنتظر أن تلتقي الوزيرة على هامش الاجتماعات الدكتور محمد بن عبد القادر الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجالات التحديث والاصلاح الاداري وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.