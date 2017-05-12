«التغذية» تكشف مخالفات مستشفى الملك خالد - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

شنت إدارة التغذية بـ ” صحة حائل ” ، حملة تفتيشية على قسم التغذية بمستشفى الملك خالد بحائل؛ في نهاية رجب الماضي، وذلك لتشديد الرقابة الصحية الأمنة على تلك الأماكن.

واسفرت الحملة عن وجود عدد من العمالة يفتقدون للاشتراطات الصحية المطلوبة؛ كحمل بطاقة التعريف، وكذلك افتقارهم للنظافة الشخصية ومنها ” الأظافر، والشعر، والملابس المخصص ارتداؤها في القسم ” ، كما رصدت أيضًا رداءة وقِدم الأدوات والأواني المستخدمة في إعداد وتجهيز وطبخ الطعام للمرضى، وحاجتها للاستبدال بشكل فوري.

كما اكتشفت ايضًا السكاكين وألواح التقطيع الموجودة في القسم تستخدم الواحدة منها لأغراض متعددة كتقطيع اللحوم والأسماك والدجاج دون تخصيص سكين أو لوح تقطيع لكل نوع.

وبالكشف على مواد النظافة المستخدمة في القسم، اتضح عدم مطابقتها للاشتراطات الواجب توافرها في تلك المواد وعدم جودتها وفعاليتها في التنظيف والتطهير.

وفي غرفة التجميد والثلاجة كشفت اللجنة وجودَ لحم بقر سيئ وغير مطابق للمواصفات المطلوب توافرها في اللحوم، ومحفوظ داخل غرفة التجميد بطريقة غير مناسبة، وكذلك وجود كميات كبيرة من المجمدات بأنواعها تزيد على العدد المفترض وجوده في غرفة التجميد.

وفي جانب آخر من غرفة التجميد ضبطت الحملة لحومًا غير معروفة النوعية بالرغم من وجود أسم شركة معروفة للمنتجات الغذائية عليها، وفي جانب تخزين وحفظ المواد الغذائية بالقسم، اكتشفت عدم وجود غطاء بلاستيكي مقوى على حافظات المواد الغذائية أثناء تخزين الطعام بها.