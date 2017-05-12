إصابة 66 فلسطينيًا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال - صحيفة صدى الالكترونية

رام الله(صدى):

أصيب 66 فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت فوريك شرقا، كما تضررت ثلاث سيارات إسعاف.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل – لوكالة الانباء الفلسطينية – بأن 40 فلسطينيا أصيبوا بالاختناق و16 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات الدائرة بين قوات الاحتلال والشبان في بيتا.

وأوضح أن 7 فلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب شاب بالوجه، وجرى نقله لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج، خلال المواجهات الدائرة في بيت فوريك.

وأوضح جبريل أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على سيارة إسعاف تابعة للهلال كانت تنقل أحد المصابين، حيث تعطل إطارها، بالإضافة لإصابة مركبتي إسعاف آخريين، حيث تحطم الزجاج الخلفي والزجاج الجانبي فيهما.