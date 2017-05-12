بالفيديو .. المفتي يرقي الشيخ الشثري خلال زيارته بالمستشفى - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. المفتي يرقي الشيخ الشثري خلال زيارته بالمستشفى
قام سماحة مفتي عام المملكة بزيارة الشيخ ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي في المستشفى للإطمئنان على صحته.
وأظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،سماحة المفتي و هو يرقي الشيخ ناصر الشثري في غرفة الزيارة بالمستشفى.
ودعا النشطاء للشيخ الشثري أن يمن الله عليه بالشفاء عاجل غير آجل.
سماحة المفتي عبدالعزيز آل الشيخ يرقي معالي الشيخ ناصر الشثري شفاه الله : pic.twitter.com/gwGY8KHbXw
— صدقة لـ عيد الشعيل (@eid_alshail) May 12, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25862 ] نشر منذ 20 دقيقة
اسأل الله ان يشفي الشيخ ويعافيه منما فيه .. آمين .