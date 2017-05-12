بالفيديو .. المفتي يرقي الشيخ الشثري خلال زيارته بالمستشفى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام سماحة مفتي عام المملكة بزيارة الشيخ ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي في المستشفى للإطمئنان على صحته.

وأظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،سماحة المفتي و هو يرقي الشيخ ناصر الشثري في غرفة الزيارة بالمستشفى.

ودعا النشطاء للشيخ الشثري أن يمن الله عليه بالشفاء عاجل غير آجل.