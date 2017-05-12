 بالفيديو .. المفتي يرقي الشيخ الشثري خلال زيارته بالمستشفى - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو .. المفتي يرقي الشيخ الشثري خلال زيارته بالمستشفى

بالفيديو .. المفتي يرقي الشيخ الشثري خلال زيارته بالمستشفى
نايف السالم(صدى):

قام سماحة مفتي عام المملكة بزيارة الشيخ ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي في المستشفى للإطمئنان على صحته.

وأظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،سماحة المفتي و هو يرقي الشيخ ناصر الشثري في غرفة الزيارة بالمستشفى.

ودعا النشطاء للشيخ الشثري أن يمن الله عليه بالشفاء عاجل غير آجل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25862 ] نشر منذ 20 دقيقة

اسأل الله ان يشفي الشيخ ويعافيه منما فيه .. آمين .

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