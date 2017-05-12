كاتب وباحث في الدراسات العليا لصدى: أنا أول من طالب بتغيير مسمى حراس المدارس - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أكد الباحث والكاتب في الدراسات العليا الأستاذ عبدالله السحاري (لصدى) أنه أول من طالب بتغيير مسمى حراس المدارس إلى أمناء المدارس وذلك بتاريخ 30 / 8 / 2016 .

وأضاف السحاري أن مقترح تغيير مسمى حراس المدارس إلى أمناء المدارس ملك له وقد تقدم به لوزارة التعليم وتم التغريد به في حسابه بتويتر: @as2474683 بالتاريخ الموضح أعلاه.

وأستغرب السحاري ما نشر في إحدى الصحف الإلكترونية قبل عده ايام على أن المقترح هو للإعلامي عبدالمجيد الفوزان، والذي أنشأ وسماَ لذلك وهاشتاقاً بعنوان: #شكراًأمينالمدرسة.

وهذا غير صحيح!

السحاري أضاف أنه تقدم بهذا الاقتراح إلى وزارة التعليم عن طريق التطبيق الخاص بهم: ” تواصل ” بتاريخ: 02/09/2016م تحت قيد رقم: 61775،

واختتم السحاري حديثة ل (صدى) أن ما دعاه لذلك هو إظهار الحقيقة وحتى تنسب الأمور لأصحابها، إذ لا يمكن أن تتم سرقة فكرة او اقتراح في رابعة النهار ونسبها لغير أهلها.

وطالب السحاري من وزارة التعليم سرعة تنفيذ مقترحه لكون أمين مدرسه أعم وأشمل وأنسب من وجة نظره.⁠⁠⁠⁠