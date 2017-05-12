بالصور: لجنة مشروع حافظ 6 تختتم اختبارات الطلاب في حلقاتها - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري(صدى):

اختتمت لجنة مشروع حافظ 6 بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بحلي أعمال اختبارات الطلاب في جميع الحلقات التابعة للجمعية.

وأقيم البرنامج في جميع مراكز جمعية حافظ ؛ « مركز الظلال – مركز النور – مركز الفرقان – مركز رواسي» ، واستمرت الاختبارات لمدة أسبوعين منتهجة الضوابط المتبعة في كل عام مع اختلاف في طريقة التنفيذ.

وقد تم تنفيذ المشروع في نسخته السادسة على مرحلتين أقيمت المرحلة الأولى خلال الفصل الدراسي الماضي ، ونفذت المرحلة الثانية خلال الفصل الدراسي الحالي.

وقد صرح مدير المشروع الأستاذ احمد الفاهمي بأن جمعية حافظ ستواصل دعم المشروع بالأفكار الجديدة بهدف تطويره ، حيث دأبت الجمعية في كل عام على تحديد سلبيات المشروع وتلافيها في النسخة اللاحقة ، كما تحرص على تعزيز النواحي الإيجابية وتطويرها.

من جهة أخرى ، كرمت الجمعية أعضاء اللجنة المشرفة على المشروع بعد نهايته ، حيث قدمت لهم الشكر والهدايا ، كما شمل التكريم المتعاونين مع الجمعية في تنفيذ المشروع من داعمين وإعلاميين.