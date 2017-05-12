روسيا ترصد طائرة أمريكية بدون طيار تحلق باتجاه حدودها - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

رصدت أجهزة المراقبة الروسية، اليوم الجمعة، طائرة أمريكية كبيرة بدون طيار من طراز (آر كيو – 4 جلوبال هوك) فوق البحر الأسود، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن مصدر دبلوماسي عسكري.

وقال المصدر للوكالة الروسية ” هذه المرة لم تكشف وسائل المراقبة الروسية طائرة (بوسيدون) دورية للأسطول الأمريكي، وإنما طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار (من طراز جلوبال هاوك) كانت تحلق باتجاه الحدود الروسية على ارتفاع عال ” ، مشيرا إلى أنهم ” يفعلون ذلك بانتظام ” ، لكنه لم يحدد مدى تكرارية مثل ذلك النوع من الأنشطة في تلك المنطقة، فيما لفتت ” تاس ” إلى أنها لم تحصل على تأكيدا رسميا بشأن تحليق الطائرة المشار إليها.

وكانت مقاتلة روسية روسية من طراز ” سوخوي-30 ” قد اعترضت، الثلاثاء الماضي، طائرة استطلاع أمريكية من طراز (بي 8 إيه) فوق البحر الأسود بينما كانت تتجه نحو الحدود الروسية، وهو ما دفع الطائرة الأمريكية إلى تغيير مسارها والتحليق بعيدا.