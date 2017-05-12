ريال مدريد يستعيد مدافعه قبل مواجهة إشبيلية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

واصل لاعبو ريال مدريد تدريباتهم اليوم الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة إشبيلية بعد غدٍ الأحد، وسط غياب رافاييل فاران.

واستمر بيبي، في التدريبات الجماعية للملكي، ويمكن أن يكون أحدث اللاعبين، في قائمة لقاء إشبيلية، التي سيعلن عنها المدرب، زين الدين زيدان، غدًا السبت.

ويسعى الريال، للفوز بالمباراة، كي يواصل مساعيه للتويج بلقب الليجا، حيث يحتل حاليًا وصافة البطولة، بـ84 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق المواجهات المباشرة لكنه يملك مباراة مؤجلة قد تحسم الأمور لصالحه.

وكان بيبي عانى من إصابة خلال مباراة أتلتيكو مدريد في ديربي الليجا وعاد للمران، مطلع الأسبوع الحالي، لكنه لم يدخل ضمن قائمة الميرينجي لمواجة الأتلتي في التشامبينز ليج الأربعاء الماضي.