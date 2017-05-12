سفارة المملكة في إيطاليا تدعو المواطنين إلى عدم الهلع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالبت سفارة المملكة في روما، الرعايا السعوديين إلى عدم الهلع والتصرف بهدوء، بعد تفجيري وسط روما.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة، ” تود السفارة أن توضح لمواطنيها الأعزاء أن الانفجار وقع في مواقف السيارات مقابل مكتب بريدي بوسط العاصمة روما، نتج عنه أضرار بسيطة لسيارتين كانتا بجوار الانفجار، ولم يسفر عن الحادثة أي إصابة أو أضرار إنسانية ” .

وأوصت السفارة مواطنيها بعدم الهلع والتصرف بهدوء والتواصل مع السفارة عبر هاتف الطوارئ (00393280432606).