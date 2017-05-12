بيكيه يغيب عن التدريبات قبل لقاء لاس بالماس - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تلقى المدرب لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة، خبرًا سيئا أمس بغياب المدافع جيرارد بيكيه عن التدريبات لشعوره بالإعياء.

صحيفة (سبورت) الكتالونية، قالت إن السبب في تغيب بيكيه هو إصابته بالتهاب في المعدة وعدم تمكنه من مقاومة الآلام التي يشعر بها.

ويستعد برشلونة لمواجهة لاس بالماس يوم الأحد المقبل في مباراة الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الليجا.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز امام بالماس ثم إيبار، مع انتظار أن يفقد ريال مدريد 3 نقاط في مواجهاته الثلاث التي سيلعبها من أجل خطف اللقب.

يتعادل ريال مدريد وبرشلونة في عدد النقاط لكن تتبقى مباراة مؤجلة للنادي الملكي أمام سيلتا فيجو، وهو ما يعني أن ريال مدريد يمكنه الفوز باللقب في حال خرج منتصرا بمباراتين ومتعادلا في واحدة، دون النظر إلى نتائج برشلونة.