ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بولاية «بلوشستان» الباكستانية - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

أفاد مسئولون باكستانيون بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف قافلة نائب رئيس مجلس الشيوخ في ولاية ” بلوشستان ” الواقعة جنوب غرب البلاد إلى 25 قتيلا و 35 مصابا.

ونقلت قناة (جيو) الباكستانية اليوم الجمعة، عن الدكتور شير زمان مسئول الصحة في منطقة ” ماستونج ” التي وقع بها الإنفجار قوله إنه تم نقل 25 جثة إلى مستشفيتين في مدينة ” كويتا ” ، إضافة إلى نقل 35 مصابا.

يذكر أنه تم استهداف سيارة نائب رئيس مجلس الشيوخ (عبد الغفور حيدري) أثناء عودته من أحد الفعاليات بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في منطقة ” ماستونج ” بولاية ” بلوشستان ” ؛ مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة أخرين من بينهم نائب رئيس مجلس الشيوخ.