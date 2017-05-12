أوابك: عقد اجتماع مجلس وزراء المنظمة الـ98 في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ” أوابك ” ، أن مجلس وزراء المنظمة سيعقد اجتماعه ال98 (على مستوى المندوبين) في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين المقبل .

وقالت (أوابك) في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن من بين البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المصادقة على الحسابات الختامية للأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2016 .

وأضافت أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض نشاطات الأمانة العامة والأطلاع على الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر والمقرر عقده في المملكة المغربية عام 2018 .

وأشارت إلى أنه من البنود المدرجة أيضا التقرير ربع السنوي حول (الأوضاع البترولية العالمية) ومتابعة شؤون البيئة وتغير المناخ والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها خلال النصف الأول من عام 2017.

وأضافت أن من تلك الفعاليات الملتقى ال24 لأساسيات صناعة النفط والغاز الذي عقد في مقر المنظمة بدولة الكويت أبريل الماضي مشيرة الى انه سيناقش ايضا في الاجتماع سير العمل ببنك المعلومات واللقاءات على مستوى جامعة الدول العربية والدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة.

وذكرت أن الاجتماع الـ147 للمكتب التنفيذي سيعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 13 و14 مايو الجاري وهو اجتماع مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة ال98 وإعداد جدول أعماله.