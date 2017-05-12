المنتخب الفرنسى يواصل تجاهل بنزيمة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

واصل ممنتخب فرنسا تجاهل نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيمة رفم ادائه المتميز فى الفترة الاخيرة، مما اثار الشكوك حول مستقبل اللاعب مع منتخب الديوك .

رد المهاجم الفرنسي ” كريم بنزيمة ” بقسوة على الانتقادات التي تعرض لها في الموسم الحالي من خلال أداء هو الأفضل له في الموسم الحالي أمام أتلتيكو مدريد في ملعب فيسنتي كالديرون في العاصمة الإسبانية .

بنزيمة تمكن بمهارته من التفوق على ثلاثي أتلتيكو مدريد سافيتش وغودين وخيمنيز ومنح تمريرة عل طبق من ذهب للاعب الألماني الدولي توني كروس وهو ما ساهم في تسجيل إيسكو هدف عبور النادي الأبيض الإسباني لنهائي كارديف في ويلز.

ومع تأهل ريال مدريد إلى نهائي كارديف قرر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي من خلال تويتر تقديم التهنئة لقلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران ووضع صورته في تغريدة بينما تم تجاهل المهاجم كريم بنزيمة.

وأثار ذلك رد فعل عنيف على وسائل الإعلام الاجتماعية، مما أجبر حساب ” الزرق ” للمطالبة بتهنئة خاصة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ليأتي الرد بأن اللاعب لم يلعب مع منتخب بلاده منذ أكثر من عام.