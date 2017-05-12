بالصور.. ورشة عمل حول حقوق وواجبات العامل بجامعة أم القرى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حرصاً من فرع مكتب العمل بمكة المكرمة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية والتعريف بأهمية ودور مكتب العمل في المجتمع وبالتعاون مع جامعة أم القرى قسم التصاميم، ألقت ليلى الفيفي ورانيا الحازمي من منسوبات مكتب العمل على مسرح الجامعة يوم الخميس الموافق ١٥-٨-١٤٣٨ ورشة عمل بعنوان: (نظام العمل وحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل) والتي استهدفت خريجات طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

اشتملت على عدة محاور أهمها: عقد العمل، آليات العمل حسب نظام العمل السعودي، فسخ عقد العمل، ترك العمل دون اشعار، ساعات العمل، الأجور، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، اشتراطات التأمينات، روابط وخدمات الوزارة.

واختتمت الورشة بتوزيع شهادات الشكر والتقدير من جامعة أم القرى والذين تقدموا بجزيل الشكر لمديرة مكتب العمل منى الخزاعي والقائمين على الورشة لما لمسوه من تفاعل الحاضرات.

