ميسي أفضل لاعب في الدوري الإسباني في أبريل - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فاز مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بلقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم في شهر أبريل الماضي بعدما سجل 8 أهداف .

وسجل ميسي 4 ثنائيات أمام إشبيلية وريال سوسييداد وريال مدريد وأوساسونا في أبريل (نيسان)، الذي خاض فيه البرسا إجمالي 10 مباريات بواقع 8 في الدوري وإثنتان في دوري الأبطال أمام يوفنتوس، وإجمالاً سجل ميسي 35 هدفاً في الليغا.

ويعد هداف البطولة أمام زميله في الفريق الأوروغوياني لويس سواريز (27 هدفاً)، وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها ميسي على هذه الجائزة بعدما حصدها في يناير (كانون الثاني) 2016 موسم 2015/2016.