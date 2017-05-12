شرطة الشمالية تكشف حقيقة وجود إرهابيين في المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

صرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د. عويد مهدي بشأن ماتم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من بعض الصور التي ظهر في بعضها أشخاص ملثمين يرتدون الزِّي المدني في حالة تأهب لإطلاق النار على أنها صور إرهابيين بينما هي جزء من فرضية وتجربة نفذتها قوة أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية بمشاركة العديد من الأجهزة الأمنية في المنطقة.

وأضاف الناطق الإعلامي: لذلك وجب التنويه عن ذلك علما بأن التجربة كانت بحضور وسائل الإعلام ومصرح عنها من قبل الجهة المختصة ومنشورة عبر وكالة الأنباء.

