مارفيك يستدعي العمري لمعسكر الأخضر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، صالح العمري لاعب فريق الاتفاق، للانتظام في معسكر الأخضر بالرياض.

وكان الهولندي بيرت فان مارفيك، قد أعلن استبعاد فهد المولد من معسكر الفريق صباح الجمعة، لعدم تعافيه بشكل تام من الإصابة التي لحقت به مؤخراً بالساق اليسرى.

وساهم العمري، 24 عاماً، بـ 6 أهداف في 17 ظهور له بالتشكيلة الأساسية لفريقه، خلال الموسم المنصرم من دوري جميل للمحترفين، سجل 2 وصنع 4 لزملائه.

يذكر أن المنتخب الكروي الأول يخرج لمواجهة مضيفه الأسترالي، في الثامن من شهر يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولة 8 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.