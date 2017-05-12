الدعوة الالكترونية بمكة يعلن إشهار 100 فرنسي إسلامهم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية والعوالي بمكة المكرمة إسلام 100 شخص جديد عبر الدعوة الالكترونية باللغة الفرنسية.

وأوضح مدير المكتب سعد بن عبدالله الحماد بحمدالله، أنه تم إفتتاح قسم للدعوة الإلكترونية باللغة الفرنسية، حيث يستقبل استفسارات غير المسلمين واسئلتهم عن الإسلام ويتم شرح الإسلام لهم بطريقة سهلة ومختصرة ومن خلال عدة حوارات مع دعاة المكتب والمتعاونين معه.

وأوضح أنه خلال 9 أشهر 100 مسلم جديد من فرنسا ومن عدد من الدول الناطقة بالفرنسية عن طريق عدد من برامج التواصل الاجتماعي ويتم بعد ذلك عمل برامج متابعة لهم ليحسن إسلامهم.