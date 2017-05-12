 صعود طفيف لأسعار الذهب اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

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صعود طفيف لأسعار الذهب اليوم

صعود طفيف لأسعار الذهب اليوم
طلال الغامدي(صدى):

اتجهت اليوم أسعار الذهب للصعود الطفيف بعد ارتفاعه اليوم، عقب تعزيز الطلب عليه بعد الإقامة المفاجئة لرئيس مكتب التحقيقات الاتحادي بالولايات المتحدة، وإثارتها مخاوف المستثمرين.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1228.61 دولار للأوقية «الأونصة»، وصعد الذهب 0.5% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهر، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1229.26 دولار للأوقية.
وصعدت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية إلى 16.39 دولار وأصبحت بصدد أول زيادة أسبوعية لها في أربعة أسابيع.
وتقدم البلاتين 0.3% إلى 917.60 دولار وزاد البلاديوم 0.7% إلى 806.80 دولار للأوقية.


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