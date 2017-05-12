صعود طفيف لأسعار الذهب اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

صعود طفيف لأسعار الذهب اليوم
اتجهت اليوم أسعار الذهب للصعود الطفيف بعد ارتفاعه اليوم، عقب تعزيز الطلب عليه بعد الإقامة المفاجئة لرئيس مكتب التحقيقات الاتحادي بالولايات المتحدة، وإثارتها مخاوف المستثمرين.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1228.61 دولار للأوقية «الأونصة»، وصعد الذهب 0.5% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهر، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1229.26 دولار للأوقية.
وصعدت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية إلى 16.39 دولار وأصبحت بصدد أول زيادة أسبوعية لها في أربعة أسابيع.
وتقدم البلاتين 0.3% إلى 917.60 دولار وزاد البلاديوم 0.7% إلى 806.80 دولار للأوقية.
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