صعود طفيف لأسعار الذهب اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اتجهت اليوم أسعار الذهب للصعود الطفيف بعد ارتفاعه اليوم، عقب تعزيز الطلب عليه بعد الإقامة المفاجئة لرئيس مكتب التحقيقات الاتحادي بالولايات المتحدة، وإثارتها مخاوف المستثمرين.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1228.61 دولار للأوقية «الأونصة»، وصعد الذهب 0.5% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهر، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1229.26 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية إلى 16.39 دولار وأصبحت بصدد أول زيادة أسبوعية لها في أربعة أسابيع.

وتقدم البلاتين 0.3% إلى 917.60 دولار وزاد البلاديوم 0.7% إلى 806.80 دولار للأوقية.