شركة تدفع للموظفين المال عن كلّ كيلو يخسروه من وزنهم - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

عرض صاحب شركة صينية تقديم جائزة لكل موظف عن كل كيلوغرام يفقده من وزنه، مشجعاً إياهم على اعتماد نظام غذائي صحي ورياضي لمكافحة البدانة.

ويدير وانغ شويباو شركة ” كينغتيان كونسلتيمغ ” الاستشارية في شيان شمال الصين. وهو عرض جائزة بقيمة 200 يوان (29 دولاراً) عن كل كيلوغرام يفقده كل موظف.

وقال: ” منذ آذار، شارك عشرون موظفاً في هذا العرض، وكانت الجائزة الأكبر بقيمة 2000 يوان ” فاز بها موظف فقد عشرة كيلوغرامات من وزنه في شهرين.

وروى صاحب الشركة أن الفكرة جاءته لكون العمل في الاستشارات من أقل الأعمال التي تتطلب مجهوداً جسدياً.

وقال: “يعمل موظفونا وراء مكاتبهم كل النهار، ولا يتحركون، لاحظت أن كثيرين منهم أوزانهم زائدة، وأردت أن أشجعهم على الحركة”.

وأضاف: ” لا ينبغي أن يقتصر الاهتمام على رقم الأعمال، بل يجب أن يطال الصحة أيضاً، وبذلك تتحسن نوعية العمل “.