بالصور.. انتشال جثماني شابين سقطا من أعلى منحدر بقمة جبال فيفا - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

انتشلت فرق الدفاع المدني جثماني شابين، إثر سقوط مركبتهما من أعلى منحدر بقمة جبال فيفا، وتم نقلهما إلى الطريق العام وتسليم الحادث لجهة الاختصاص.

وقال المقدم يحيى القحطاني، المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إن بلاغ ورد بسقوط سيارة من منحدر بمحافظة فيفا، وعلى الفور توجهت الفرق لموقع الحادث، واتضح أنه عبارة عن سقوط المركبة من الطريق العام أثناء السير في منحدر، لافتا بأنه تم إخراج الشبابين متوفين، وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.