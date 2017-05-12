خلل هدد طائرة الرئيس الأمريكي بالإنفجار في الجو - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أصيبت أحد طائرتي « بيونغ في سي 25 » الرئاسيتين، التي يتنقل بواسطتهما الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بخلل ميكانيكي كاد أن يجعلها تشتعل وتنفجر.

ويرتكز الخلل التقني على أنظمة الأوكسجين الخاصة بها، كاد أن يتسبب في اشتعالها، ومن جانبها فتحت السلطات الفيدرالية التحقيق في طريقة صيانة الطائرة الرئاسية، التي تكلفت صيانتها نحو 4 ملايين دولار أمريكي.

يذكر أن الطائرة خضعت للصيانة في مصنغ بوينغ في ” سان أنطونيو ” بولاية تكساس الأمريكية، في الفترة من 1 إلى 10 أبريل عام 2016، وفق «سي إن إن» .