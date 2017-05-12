جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف بـ 4 مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز «جونز هوبكنز أرامكو» الطبي، عن 12 وظيفة صحية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، للعمل بفروع المركز في كلٍ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقي، مشيرا إلى أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من 11 مايو 2017م.

وأوضح المركز أن الوظائف الشاغرة بمسمي:

1_ ممرض أول – الطوارئ – (وظيفتين): شهادة الدبلوم العالي، أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

2_ ممرض أول – غرفة العمليات – (عدد 4 وظائف): شهادة الدبلوم العالي، أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

3_ مساعد رعاية المرضى: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي صلة.

4_ ممرض – رعاية الأطفال: شهادة الدبلوم العالي، أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

5_ أخصائي أول علم النطق: درجة الماجستير في (علوم الاتصالات، والاضطرابات/ على سبيل المثال علاج النطق/ علم النطق الكلام).

6_ أخصائي علم النطق: درجة الماجستير في (علوم الاتصالات، والاضطرابات/ على سبيل المثال علاج النطق/ علم النطق الكلام).

7_ أخصائي معالج النطق: درجة البكالوريوس في (علوم الاتصالات واضطرابات/ على سبيل المثال الكلام، علم اللغة، علاج النطق).

8_ ممرض أول – رعاية مرضى السرطان: شهادة الدبلوم العالي، أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

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