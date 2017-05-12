رواد مواقع التواصل ينشرون صورة قديمة لوفاء الكيلاني بشعرها الاشعث - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بعد انتشار خبر زواجها من النجم السوري تيم حسن، استعاد متابعو المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل صورة قديمة للإعلامية وفاء الكيلاني ، وقد بدت فيها أصغر سناً وبملامح مختلفة عما هي عليه حالياً ، فقد كان حاجباها متصلين وشعرها أشعثاً.

وعلّق بعض المتابعين على ذلك بأنها خضعت لعمليات تجميل. إلا أن مقدمة البرامج لم تتحدث يوماً عن هذا الأمر ولم تقدّم أي معلومات تتعلق بخضوعها لمثل تلك العمليات .