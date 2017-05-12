مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن اعتراض إحدى مقاتلاتها من طراز «سو -30»، طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود، الثلاثاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسي اكتشفت، ظهر الثلاثاء الماضي، هدفا جويا فوق المياه المحايدة للبحر الأسود بالقرب من الحدود الروسية.

وتمكن الطيار الروسي من كشف هوية الهدف الذي رصدت وسائل المراقبة وجوده فوق المياه الدولية، مبينا أنها طائرة استطلاع أمريكية من طراز «بوسيدون»، ونفذ الطيار الروسي على الفور، استعراضا قرب الطائرة الأمريكية؛ لتغير بعد ذلك مسارها، وتبتعد عن الحدود الروسية.