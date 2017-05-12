أستراليا: تركيا تسلمنا ممول «داعش» خلال شهرين - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

توقع رئيس الوزراء الأسترالي «مالكوم تيرنبول»، تسليم تركيا متشدد أسترالي متهم بتجنيد عناصر لحساب تنظيم «داعش» الإرهابي إلى بلاده في غضون شهرين.

يذكر أن «نيل براكاش»- 25 عامًا- المولود في ملبورن، محتجز في سجن مشدد الحراسة بالقرب من غازي عنتاب في تركيا منذ أن تم اعتقاله العام الماضي.

وقال تيرنبول في تصريحات له اليوم، نشعر بالارتياح لأن نيل براكاش الذى كان أحد الممولين الرئيسيين والمنظمين في التنظيم الإرهابي، سيعود إلى أستراليا وسيواجه المحاكم.