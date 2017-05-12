«مايكروسوفت» تتيح ابتكارات جديدة لمواجهة «جوجل» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت شركة مايكروسوفت عن ابتكارات تكنولوجية جديدة تسمح باعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية من خلال استخدام نظام الحوسبة المعلوماتية والأكسسوارات الموصولة به.

واوضحت الشركة خلال مؤتمرها للمطورين في سياتل أن الجهود تتركز على تحسين قدرات الآلات وتقنيات التعرف الصوتي والسماح للروبوتات بالتعرف على ما تراه، لمواجهة عمالقة أمريكيين آخرين، مثل «أمازون» و «أبل» و «جوجل» و «آي بي ام».

وقدمت مايكروسوفت في إطار هذا الحدث أدوات مخصصة لتجنب الحوادث في ورش العمل مع كاميرات تراقب الأعمال التي تجري فيها لإنذار العمال من خطر محتمل.