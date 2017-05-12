استبعاد المولد من معسكر المنتخب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، فهد المولد من معسكر الرياض، الذي يأتي ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي لمواجهة أستراليا وكشفت نتائج تقارير الأشعة التي أجريت للمولد، عدم إمكانية الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شركة بوبا العربية الشريك الصحي لنادي الاتحاد، الذي يلعب ضمن صفوفه المولد، أعلنت إصابة الأخير بشرخ في أعلى الساق اليسرى، ولم يتعافى منها بشكل تام حتى اللحظة.

ويواجه الأخضر مضيفه الأسترالي، في الثامن من شهر يونيو المقبل، في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.