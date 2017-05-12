المعلمي: العلاقة بين المملكة وأمريكا قوية وقائمة علي التفاهم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي، أن تزداد العلاقة بين المملكة وأمريكا متانة في ظل نظام ترمب.

وقال المعلمي، إن العلاقات السعودية الأمريكية قوية وثابتة وقائمة على أسس صلبة، وستستمر على هذا النهج في تعزيز قوتها وصلابتها، وهو ما يؤكده اختيار ترمب المملكة ضمن أوائل الدول التي سيزورها في جولته الخارجية.

وأوضح المعلمي، في ندوة بواشنطن، أن المملكة تشارك الرئيس الأمريكي في رؤيته بأن الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة يجب أن تتوقف، وتجب مواجهتها.