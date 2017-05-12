اعتقال رئيس تحرير صحيفة حكومية في إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

ألقت الاستخبارات الإيرانية القبض على رئيس تحرير صحيفة حكومية بزعم تهديد الأمن القومي.

وقال «نويد جمشيدي» ابن الصحفي المعتقل «إيرج جمشيدي» 57 عاما، رئيس تحرير صحيفة آسيا الحكومية، إن 4 من رجال الأمن بملابس مدنية برفقة شرطي واحد قاموا باعتقال والده من أمام منزله لأسباب مجهولة، بحسب صوت «أمريكا voa» الناطقة بالفارسية.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت جمشيدي لأكثر من عام، في 7 يونيو 2003، بعد نشر صورة لـمريم رجوي، القيادية في منظمة «مجاهدي خلق»، بتهمة العمل ضد الأمن القومي وتضليل الرأي العام، كما واجه تهما بقضايا سياسية كإهانة المرشد الإيراني الأول الخميني، والإخلال بالنظام الاقتصادي من خلال نشر مواد في صحيفته الاقتصادية.