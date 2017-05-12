«الأسد» يعلن تمسكه بالحرب: «أنا لم أتعب» - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أنه لن يتنحى أو يتراجع عن موقفه، قائلا «لست متعبا».

وأوضح الأسد في مقابلة مع قناة «أو.إن.تي» في روسيا البيضاء، إنه لن يتراجع عن موقفه في محاربة أعدائه، قائلا «أنا لم اتعب».

وأضاف أنه سيظل يدافع عن مناطق خفض التوتر التي توسطت فيها روسيا، والتي تمنح للمسلحين الفرصة لتسليم أسلحتهم وللمصالحة مع الحكومة.