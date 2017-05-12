 «الأسد» يعلن تمسكه بالحرب: «أنا لم أتعب» - صحيفة صدى الالكترونية

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«الأسد» يعلن تمسكه بالحرب: «أنا لم أتعب»

«الأسد» يعلن تمسكه بالحرب: «أنا لم أتعب»
دمشق(صدى):

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أنه لن يتنحى أو يتراجع عن موقفه، قائلا «لست متعبا».

وأوضح الأسد في مقابلة مع قناة «أو.إن.تي» في روسيا البيضاء، إنه لن يتراجع عن موقفه في محاربة أعدائه، قائلا «أنا لم اتعب».

وأضاف أنه سيظل يدافع عن مناطق خفض التوتر التي توسطت فيها روسيا، والتي تمنح للمسلحين الفرصة لتسليم أسلحتهم وللمصالحة مع الحكومة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 15 دقيقة

اسوأ حمار في العالم

[ عدد التعليقات: 25805 ] نشر منذ 5 دقائق

اللهم اقضِ عليه واكفِ المسلمين شر فتنته ,, آمين ,,

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