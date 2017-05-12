مقتل 15 من مليشيات الحوثي في قصف للتحالف العربي باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قصفت مقاتلات التحالف العربي، طقمًا عليه أفراد شرق مديرية ميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، كان متجها إلى حرض، واشتعلت فيه النيران ودوي انفجارات بعد لحظات من الاستهداف.

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة، إن 15 عنصرا قتلوا وجرح العشرات في صفوف مليشيات الحوثي، بنيران الجيش الوطني، بالقرب من محيط قلعة القماحية الاستراتيجية، جنوب شرقي مدينة ميدي.

وأكد أنه تم تدمير ثلاثة عيارات مع آلياتهم متنوعة بين (23/5 ، و 14/5، و 12/7) كانت الميليشيات تستخدمها كتمشيط للمحاولة الفاشلة في استعادة تلك المواقع.