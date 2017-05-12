صحة المدينة تكشف تفاصيل وفاة طفل عمره 9 أيام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توفي طفل عمره 9 أيام في مستشفى النساء والولادة بالمدينة المنورة، بعد اصابته بارتفاع في درجة الحرارة.

وقالت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة في بياناً، إن الطفل ولد بعملية قيصرية في أحد المستشفيات الخاصة، وقد أُحضر وعمره 9 أيام إلى طوارئ مستشفى النساء والولادة والأطفال بارتفاع في درجة الحرارة وضعف في الرضاعة وقلة في النشاط.

وأضافت أن بفحصه من قبل الأطباء وبعد التحاليل اللازمة، رجح الأطباء احتمالية إصابته بتجرثم دموي أو ما يسمى ” انتان الدم عند حديثي الولادة ” ، وقد أُعطي المحاليل المغذية والمضادات الحيوية اللازمة لمثل هذه الحالات، لكن ذلك لم يمنع من تدهور حالته بسبب مضاعفات هذا المرض على الرئة والكلى والأوعية الدموية.

وقد تم تنويمه بالعناية المركزة للأطفال وتلقى العلاج اللازم من قبل استشاريي العناية المركزة وأمراض الكلى وأمراض الدم، إلا أن خطورة التجرثم الدموي وحدته مع صغر عمر الطفل أدت إلى وفاته.