صيني يبتلع قلمي حبر ويستقرا بمعدته 36 عاماً قبل استخراجهما - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

قام الجراحون في أحد المستشفيات الصينية بإخراج قلمي حبر من معدة رجل صيني يدعى وانغ، بعد أن بقيا في جوفة لمدة 36 عاماً ، حيث كان قد ابتلعهما نتيجة خسارة رهان مع أصداقائه وهو في ريعان شبابه .

وقال الجراحون في مستشفى سوتشو، بمقاطعة جيانغسو الصينية، بأن الرجل قال لهم إنه ابتلع القلمين قبل 36 عاماً بعد خسارته لرهان مع أصدقائه.

وقال وانغ للأطباء بأنه نسي ابتلاعه للأقلام طوال تلك الفترة حتى فبراير (شباط) الماضي، عندما أجرى صوراً شعاعية لجسمه. من الجدير بالذكر بأن الأطباء نجحوا باستخراج الأقلام من جوف وانغ في الرابع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، وهو يتمتع الآن بصحة .