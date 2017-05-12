أبل تزود الجيل الجديد من هواتف آيفون 8 بكاميرا ثلاثية الأبعاد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعتزم شركة آبل تزويد الجيل الجديد من هواتف آيفون 8 بكاميرات متطورة غير متوافرة في أجهزة المنافسين، لديها القدرة على تمييز الوجوه بطريقة ثلاثية الأبعاد لتأمين وفتح الجهاز عبر وجه مستخدمه وغير قابلة للتحايل.

وترصد الكاميرا التى من المتوقع تواجدها في الجانب الأيمن من الهاتف، والتى تعتزم أبل تزويدها لهواتف آيفون بالتعاون مع شركة إل جي إنوتيك، تأثير العمق في الصور، وهو ما قد يُصعب كثيرا من إمكانية حدوث تحايل على النظام الأمني للهاتف.

فيما استثمرت إل.جي، أكثر من 230 مليون دولار في مصنع خاص لتجهيز الكاميرات المتطورة التي تريدها “ أبل ” ، مع الإشارة إلى أنها ستكون أصغر من تلك المتواجدة حاليا في أجهزة «آيفون7 بلس»، بحسب صحيفة كوريا إيكونميك دايلي.