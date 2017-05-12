الإنتربول يعلن الداعية الهندي«ذاكر نايك» هارب دولي - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

يدرس الإنتربول الدولي إصدار مذكرة اعتقال بحق الداعية الهندي الشهير «ذاكر نايك»، بعدما خاطبت وكالة التحقيقات الهندية الإنتربول بإصدار مذكرة اعتقال «حمراء» تطالب بتسليمه فور اعتقاله في أي بلد.

وجاء في الخطاب أن «نايك»- 51 عاماً- متهم بالتورط في قضايا «غسيل أموال» و«كسب غير مشروع» عن طريق مؤسساته وقنوات فضائية دينية يديرها وتهم تتعلق بالإرهاب.

وكشفت مصادر أن الإنتربول سيعلن الداعية الهندي «هارب دولي من وجه العدالة»، والذي يلزم أي دولة في العالم بضرورة تسليمه فوراً للهند، وعدم الإفراج عنه بكفالة.