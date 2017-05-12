نجل شقيق المخلوع يسعي لتشكيل تحالف بتمويل إيراني لدعم الإنقلاب باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عن سعي نجل شقيق المخلوع علي عبدالله صالح، أركان حرب قوات الأمن المركزي السابق العميد يحيى صالح، تشكيل تحالف يضم سياسيين ومحامين وصحفيين عربًا من أجل مساندة حزبه المخلوع والانقلابيين في صنعاء وتوظيفه ضد التحالف العربي.

وقالت الصمادر إن يحيى صالح زار القاهرة وباريس وعقد لقاءات مع شخصيات سياسية محسوبة على الناصريين وقوى اليسار إضافة إلى شخصيات حزبية وقانونية وصحفية في مصر، وشخصيات عربية في فرنسا.

ويضم التحالف الذي يسعى خلفه نجل شقيق المخلوع شخصيات من دول عربية أبرزها لبنان والعراق.

وأكدت المصادر أن التحالف تموله طهران عبر حزب الله في لبنان حيث يستقر نجل شقيق المخلوع منذ أكثر من عامين ويرتبط بعلاقات تجارية وسياسية مع قيادات حزب الله اللبناني.