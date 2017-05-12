بالصور.. اصطياد ثٌعبان ضخم بداخله 78 بيضة في فلوريدا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تمكن صياد أمريكي يٌدعى وايلدمان كروم ، من السيطرة على ثعبان ضخم يبلغ طوله 5 أمتار دون أسلحة وبالاعتماد على يديه فقط ، أثناء مروره في متنزه إيفرجلاديس بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة .

ويعد هذا الثعبان هو الأكبر الذي تم القبض عليه في الحديقة الوطنية، وفي وقت لاحق تم الاكتشاف أن بداخله 78 بيضة تم تدميرهم من قبل الجهات المختصة لمنع ولادة ثعابين جديدة.

وكان الصياد قد شارك في مشروع بدأ قبل شهرين من قبل إدارة جنوب فلوريدا بهدف القضاء على الثعابين.

ويقدر الباحثون أن هناك ما بين 30 ألفا إلى 300 ألف ثعبان تحتل جنوب فلوريدا وأنها مستمرة في النمو ومن أكثر الأنواع المنتشرة الراكون وغاتورس ، وتدفع الإدارة في فلوريدا ما بين 8 -10 جنيهات إسترلينية لكل ساعة إضافية بالإضافة إلى المكافآت لأولئك الذين يلتقطون الثعابين القاتلة .