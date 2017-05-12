الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكيّة بالجبيل عن 28 وظيفة أكاديمية وتعليمية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه، ودرجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس للجنسين، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءا من 11 مايو 2017 وحتى 9 يوليو القادم.

وأشارت الهيئة، إلى أن ذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:

محاضر في الرياضيات – (للنساء).

أستاذ مساعد في الرياضيات – (للنساء).

أستاذ مساعد في الدراسات العامة – (وظيفتين / للرجال).

أستاذ مساعد في الرياضيات – (وظيفتين / للرجال).

مدرب الغوص التجاري – (وظيفتين).

مدرب أول الغوص التجاري – (عدد 4 وظائف).

أستاذ مساعد في إدارة الأعمال – (وظيفتين / للنساء).

أستاذ مساعد، محاضر، مدرس في اللغة الإنجليزية – (عدد 5 وظائف / للنساء).

أستاذ مساعد، محاضر في التصميم الداخلي – (عدد 4 وظائف / للنساء).

أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية – (وظيفتين / للرجال).

أستاذ مساعد في علوم الحاسب الآلي – (للنساء).

أستاذ مساعد في إدارة الأعمال – (وظيفتين / للرجال).

للتقديم ومعرفة المزيد عن شروط الوظائف، اضغط على الرابط التالي من هنا .