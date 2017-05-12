راكبة أبواج مٌثيرة تشن حملة هجوم على ممُثل أمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

شنت أليكسيس رين، عارضة ملابس السباحة وراكبة الأمواج، حملة تشويه على رفيقها السابق الممثل الأميركي ” جاي ألفاريز “، ووصفت رجولته بالـ ” صغيرة ” .

وفي تغريدات لها، اتهمت رين الممثل الأميركي بالتلاعب، وقالت إنها ” لا تخاف من الحقيقة بعد الآن ” ، وإنها تطلع متابعيها على نمط حياتها لحظة بلحظة، حتى عندما ترتدي الملابس المثيرة.​

يٌذكر أن رين، البالغة من العمر 20 عاماً، تمكنت من إنشاء إمبراطورية، بسبب حسابها الشخصي على ” إنستغرام ” ، والذي يتابعه ما يقرب من 9 ملايين شخص.