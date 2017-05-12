4 نساء فلبينيات يعتنقن الإسلام بتعاوني الأطاولة بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعتنق 4 نساء من الجالية الفلبينية الدين الإسلامي مؤخراً, بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاولة, وذلك إطار الجهود التي يقوم بها القائمون على المكتب للتوعية زواره من الجاليات لإيضاح محاسن ومبادئ الإسلام السمحة .

وأوضح مدير المكتب سعيد ابراهيم الزهراني، أنه تم تسليم المسلمات الجدد عدد من الكتيبات والمطويات التوعوية بأمور الدين الاسلامي , لافتاً إلى أنه ومنذ مطلع العام الحالي 1438هـ ، تبنى مكتب توعية الجاليات بالأطاولة أشهار 14 شخصاً من الجنسين اسلامهم من مختلف الدول.

وأضاف أن المكتب يعقد في الوقت الحالي عدة دورات للمسلمين والمسلمات الجدد، التي يشرف عليها وينفذها الداعية الفلبيني عبدالمعين، حيث يقوم قسم التوعية بالمكتب بمتابعة حديثي الإسلام ومساندتهم ومساعدتهم في جميع أمورهم .