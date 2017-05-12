متخصص يكشف حقيقة اختراق فيروس «شمعون» لـ«واتساب» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف اختصاصي أمن المعلومات ياسر الرحيلي، عن حقيقة اختراق فيروس «شمعون»، برنامج المراسلات الفورية «واتساب»، موضحا أن «شمعون» لا يستهدف الأفراد.

ونفى الرحيلي، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اختراق «شمعون»، برنامج «واتساب»، مؤكدا أن الفيروس يستهدف شبكات المؤسسات، وذلك بعد بعد التداول الواسع لرسالة تحذيرية من فتح أي روابط تخص تحديث البرنامج، كونه – بحسب ما جاء في الرسالة – مخترقا من «شمعون».

‏‎وأضاف: «عادة التحذيرات مجهولة المصدر، التي تحذر من أخطار كبيرة جدا، وتطلب نشر التحذير، تكون غير صحيحة، وبعضها خطرة عندما تطلب إجراءات معينة يجريها المستخدم»، موضحا: «شمعون الذي تدعي تلك الرسائل التحذيرية اختراقه برنامج الواتساب، لا يصيب أجهزة الجوال»، وفقا لصحيفة الحياة.