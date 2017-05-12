أمانة الطائف: تأهيل طريق وادي وج لتسهيل التدفق المروري - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف مدير المركز الإعلامي إسماعيل إبراهيم، أن الأمانة تنفذ مشروعا لاستكمال تطوير وإعادة تأهيل طريق وادي وج بطول 3200م، وربطه بطريق الملك فهد الدائري مباشرة، بعد توسعة نهاية طريق وادي وج وربطه بطريق الملك فهد الدائري لتسهيل التدفق المروري، وانسيابية حركة المركبات للدخول إلى طريق الدائري بسهولة، ويشمل المشروع نقل خدمات الإنارة والكهرباء وخطوط المياه المعترضة لمسار المشروع وإعادة كشط وسفلتة الطريق.

وقال إبراهيم، إن العمل في المشروع مستمر، وتم عمل القص الصخري اللازم مع تهيئة المدخل الجديد بعد معالجة الشوائب بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، الذي شدد على ضرورة تسريع عجلة المشاريع، بما يخدم الأهالي ويسهم في تحرير الحركة المرورية في المواقع ذات الكثافة التشغيلية العالية.