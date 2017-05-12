قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

كشف المتحدث باسم حرس الحدود العقيد البحري ركن ساهر الحربي، عن رصد أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود، هدفا بحريا عند تجاوزه الحدود البحرية قرب منطقة البدع قادما من السواحل المصرية.

وأوضح الحربي، أن الهدف البحري حاول تهريب حبوب مخدرة، وتم اعتراض ومحاصرة الهدف بواسطة الدوريات البحرية، وتم العثور على «زلاجة بحرية» تقل شخصين من الجنسية المصرية، وبحوزتهم برميلين يحتويان على 87656 قرص إمفيتامين، واتخذت قوات حرس الحدود الإجراءات اللازمة، وفقا لصحيفة عكاظ.