التفاصيل الكاملة لواقعة عدم وقوف طلاب جامعة شقراء أثناء السلام الملكي «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

التفاصيل الكاملة لواقعة عدم وقوف طلاب جامعة شقراء أثناء السلام الملكي «فيديو»
كشفت مصادر مطلعة عن التفاصيل الكاملة للواقعة التي حدثت في جامعة شقراء أثناء عزف السلام الملكي في حفلة تخريج دفعة من الطلاب.
وأوضحت المصادر، أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، لم يطرد الطلاب الذين لم يقفوا أثناء عزف السلام الملكي، مشيرة إلى أن الطلاب لا يتجاوز عددهم 6، كانوا ضمن الجالسين في الصفوف الأمامية المخصصة لحضور حفلة التخرج.
وأضافت المصادر أن أمير الرياض لم يطرد الطلاب من الحفلة، وقام بمعاتبتهم على تصرفهم وعدم اكتراثهم بالسلام الملكي، موجها رسالة لهم مفادها «أن من لا يحب الوطن ولا يقف احتراما له، لا مكان له في الاحتفال»، وفقا لصحيفة عكاظ.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1330 ] نشر منذ 45 دقيقة
هذا. الكلمة والتوبيخ. علامة الطرد. والذي يريد الإصلاح. والنصيحة. بالحسنى. ولوحدهم وليس أمام الناس. عيب تصدر من شخص. أمير ويقال عنه أنه حكيم وفاهم. وبعدين. لا يريدون أن يقفوا. لموسيقى وطبل. كتاب السلام هذا تخرج طلبه. في قاعه وليس ساحة عسكرية
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1803 ] نشر منذ 31 دقيقة
بصراحة امير الرياض لم يوفق بهذا الكلام
ميمي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
مافهمت ايش دخل الوقفة باحترام الوطن 😒😒😒😒