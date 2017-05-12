صورة مسن يجلس على كرسي بجامعة شقراء تثير جدلا واسعا على «تويتر» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمواطن يجلس على كرسي مدعين أنه تم منعه من دخول حفل تخرج ابنه في جامعة شقراء بسبب مقاعدهم المحدودة، مطالبين بتوضيح رسمي للواقعة.

وتفاعل النشطاء مع الواقعة، بإطلاق هاشتاق « #منع_شايب_من_دخول_حفل_التخرج » على «تويتر»، والذي أثار جدلا واسعا من المغردون، حيث قال أحدهم «الوالد العزيز نعتذر لك جميعا نيابة عنهم لتصرفهم البليد معك ومع ابنك.. وجبران خاطرك الحقيقي بتفوق ابنك ونجاحه وبره بك .. ربي يسعدكم»، وغرد آخر: «حتى الاعتذار …مايصلح الي انكسر هذي فرحة اب بتخرج ابنه .غير كبر السن …ولبسة البشت …وكسرة نفس الشايب بعد هالعمرر ..اعتذار ايش».