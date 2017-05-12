الشؤون الإسلامية تمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد خلال رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

سمحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استخدام مكبرات الصوت في الجوامع الكبيرة فقط خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة عدم السماح بها في المساجد خلال الشهر الكريم.

وأصدر نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، تعميم موجه إلى مديري عموم فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حث على أن يقتصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التراويح على الجوامع فقط.

ونوه التعميم على متابعة المطبوعات التي تعلق على حوائط المساجد، أو توزع، أو تزود بها المساجد بين الفينة والأخرى، والتأكد من تبعيتها لجهات معلومة مصرح لها بذلك، وتطبيق الضوابط المنظمة لما يعلق على الحائط، ومنها أن تكون في نهاية المسجد فقط، وفقا لصحيفة عكاظ.